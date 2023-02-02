На Дніпропетровщині у вагоні з вугіллям знайшли контрабанду: що намагались приховати

У Кам'янському у вагоні із вугіллям на станції "Правда" знайшли контрабанду.

Чотири великі коробки були перемотані чорним скотчем. Їх знайшли в одному із вагонів із вугіллям під час обстеження вагонів на станції.

Правоохоронці та співробітники ДСНС, що прибули на місце, розкрили коробки. Усередині була партія контрабандних цигарок.

Поліція має встановити власника нелегального вантажу.

Джерело: “Событие“

Читайте також:

Українська Русский

Автор: