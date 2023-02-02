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  • На Дніпропетровщині у вагоні з вугіллям знайшли контрабанду: що намагались приховати

На Дніпропетровщині у вагоні з вугіллям знайшли контрабанду: що намагались приховати

Сьогодні 06:45
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У Кам'янському у вагоні із вугіллям на станції "Правда" знайшли контрабанду.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у вагоні з вугіллям знайшли контрабанду: що намагались приховати

Чотири великі коробки були перемотані чорним скотчем. Їх знайшли в одному із вагонів із вугіллям під час обстеження вагонів на станції.

Правоохоронці та співробітники ДСНС, що прибули на місце, розкрили коробки. Усередині була партія контрабандних цигарок.

Поліція має встановити власника нелегального вантажу.

Джерело: “Событие

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині у вагоні з вугіллям знайшли контрабанду: що намагались приховатиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині у вагоні з вугіллям знайшли контрабанду: що намагались приховатиРусский

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