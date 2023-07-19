На дніпровських Мальдівах джип потонув у піску на пляжі (ФОТО)

Цими вихідними на популярному пляжі вільногірських Мальдівів у піску втонула автівка. За словами очевидців, водій заїхав занадто близько до води, тому згодом габаритна машина провалилася під землю.
Ось так на вихідні хтось відпочив на каракумах. Не знаємо, як до такого можна було додуматися, щоб заїхати на мокрий пісок, товщина шару якого величезна. Висновок: “Люди, ставте машини в безпечному для них місці!”, – коментують подію в спільноті “Вільногірськ.online“.
Скільки там працюю, так щороку якийсь унікальний примудряється засадити своє авто по саме не горюй … І вислів про те, що крутіше позашляховик, тим далі бігти за трактором, набуває явних форм, – зазначають місцеві.
Для довідки: Вільногірські або дніпровські Мальдіви – народна назва мальовничого пляжу, який утворився на місці промислового кар’єру. Штучну яму заповнила кристально чиста джерельна вода, яка ніколи не цвіте. Саме тому це місце популярне серед відпочивальників. Сюди на відпочинок з’їжджаються зі всієї Дніпропетровщини.
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