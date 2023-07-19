На дніпровських Мальдівах джип потонув у піску на пляжі (ФОТО)

У Вільногірську, що на Дніпропетровщині, на місцевих Мальдівах джип потонув у піску.

Цими вихідними на популярному пляжі вільногірських Мальдівів у піску втонула автівка. За словами очевидців, водій заїхав занадто близько до води, тому згодом габаритна машина провалилася під землю.

Ось так на вихідні хтось відпочив на каракумах. Не знаємо, як до такого можна було додуматися, щоб заїхати на мокрий пісок, товщина шару якого величезна. Висновок: “Люди, ставте машини в безпечному для них місці!”, – коментують подію в спільноті “ Вільногірськ.online “. Місцеві стверджують, що подібні курйози трапляються кожного року.

Скільки там працюю, так щороку якийсь унікальний примудряється засадити своє авто по саме не горюй … І вислів про те, що крутіше позашляховик, тим далі бігти за трактором, набуває явних форм, – зазначають місцеві.

Чи вдалося витягти автівку з піску – не уточнюється. Ймовірно, доведеться залучати важку техніку, щоб вивільнити джип з піщаної пастки.

Для довідки: Вільногірські або дніпровські Мальдіви – народна назва мальовничого пляжу, який утворився на місці промислового кар’єру. Штучну яму заповнила кристально чиста джерельна вода, яка ніколи не цвіте. Саме тому це місце популярне серед відпочивальників. Сюди на відпочинок з’їжджаються зі всієї Дніпропетровщини.

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