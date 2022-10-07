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На Дніпропетровщину могли потрапити небезпечні консерви

Сьогодні 11:42
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На Дніпропетровщину могли завезти небезпечні консерви.

Новости Днепра про На Дніпропетровщину могли потрапити небезпечні консерви

Про це попереджає Держспоживслужба.

За повідомленням від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, зафіксовані випадки харчового отруєння гістаміном внаслідок споживання тунця.

Ці консерви експортувались з Іспанії (експортер: Frime S.A.U., Spain) до України (імпортер: ТОВ «ОДІСЕЙ ЛЮКС»). Вони можуть знаходитись або знаходяться на полицях магазинів Дніпропетровщини. Продавці такої продукції повинні вилучити її із обігу, але це може зайняти певний час.

Тому будьте обережні, якщо хочете придбати тунець, краще перевірити інформацію про експортера.

Якщо ви виявили такий продукт на полицях магазинів, то зверніться до Держспоживслужби в Дніпропетровській області за тел. (099) 723 16 99.

Новости Днепра про На Дніпропетровщину могли потрапити небезпечні консерви

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