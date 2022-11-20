На Дніпропетровщині знову вимикатимуть світло: коли

Армія росії завдала чимало ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це спричнило дефіцит електроенергії в країні і призвело до потреби масових відключень світла.

На ранок 20 листопада компанія Укренерго повідомила, що сьогодні в крані також вимикатимуть світло. Проте, є ї хороші новини – на сьогодні немає потреби в аварійних відключеннях, тому уся країна буде жити за графіками іялових відключень електроенергії.

Ці графіки можна дізнатися за посиланням.

Українська

Автор: