На Дніпропетровщині знову вимикатимуть світло: коли

На ранок 20 листопада компанія Укренерго повідомила, що сьогодні в крані також вимикатимуть світло. Проте, є ї хороші новини – на сьогодні немає потреби в аварійних відключеннях, тому уся країна буде жити за графіками іялових відключень електроенергії.
Ці графіки можна дізнатися за посиланням.Елизавета Бельмас
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