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На Дніпропетровщині знову пролунає вибух: де та коли

Сьогодні 08:09
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Жителів Кривого Рогу закликають не бентежитися.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знову пролунає вибух: де та коли

У Кривому Розі сьогодні, 16 серпня, пролунає вибух. 

Про це повідомляє міський голова Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі. 

У зв’язку із проведенням планового вибуху у виробничих цілях буде гучно у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). 

Час проведення – 14:00. 

Причин для занепокоєння немає, вибух контролюється спеціалістами.

Під час проведення вибухових робіт рекомендуємо уважно слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги. 

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