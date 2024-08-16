На Дніпропетровщині знову пролунає вибух: де та коли

У Кривому Розі сьогодні, 16 серпня, пролунає вибух.
Про це повідомляє міський голова Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.
У зв’язку із проведенням планового вибуху у виробничих цілях буде гучно у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).
Час проведення – 14:00.
Причин для занепокоєння немає, вибух контролюється спеціалістами.
Під час проведення вибухових робіт рекомендуємо уважно слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги.
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