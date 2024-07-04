У Дніпрі та області знову оголошено V рівень небезпеки: до 8 липня

Про це повідомили у Дніпропетровському РЦГМ.
Це пов’язано з аномальною спекою в області – сьогодні за прогнозами центру температура повітря сягне 36°С.
Нагадаємо, у липні в Дніпрі зафіксували історичний температурний максимум – температура повітря на термометрах перетнула позначку 38°С.
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігається починаючи з 28 червня.
За даними РЦГМ, небезпека триватиме до 8 липня.
Рівень пожежної небезпеки у регіонах визначається за допомогою моніторингу погодних умов, які впливають на ризики виникнення пожежі, наприклад: високі температури, сухість, сильний вітер тощо. Такі фактори створюють сприятливі умови для виникнення та поширення пожеж в екосистемі за наявності навіть невеликих джерел займання.
Варто зазначити, що за даними від ДСНС протягом доби 2 липня, масштабні пожежі знищили понад 41 га в природних екосистемах. І досить часто займання виникає через необачні дії.
2 липня надзвичайники підрозділу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснили близько 50 виїздів для ліквідації займань на відкритих територіях.
Було зафіксовано та ліквідовано 2 пожежі на сільгоспугіддях, 41 займання сухої рослинності та 7 пожеж, де осередком було сміття.
Вогнеборці попереджають:
Особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.
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