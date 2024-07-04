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У Дніпрі та області знову оголошено V рівень небезпеки: до 8 липня

Сьогодні 06:57
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У регіоні зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

Новости Днепра про У Дніпрі та області знову оголошено V рівень небезпеки: до 8 липня

Про це повідомили у Дніпропетровському РЦГМ. 

Це пов’язано з аномальною спекою в області – сьогодні за прогнозами центру температура повітря сягне 36°С.

Нагадаємо, у липні в Дніпрі зафіксували історичний температурний максимум – температура повітря на термометрах перетнула позначку 38°С.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігається починаючи з 28 червня.

За даними РЦГМ, небезпека триватиме до 8 липня.

Що це означає?

Рівень пожежної небезпеки у регіонах визначається за допомогою моніторингу погодних умов, які впливають на ризики виникнення пожежі, наприклад: високі температури, сухість, сильний вітер тощо. Такі фактори створюють сприятливі умови для виникнення та поширення пожеж в екосистемі за наявності навіть невеликих джерел займання. 

Варто зазначити, що за даними від ДСНС протягом доби 2 липня, масштабні пожежі знищили понад 41 га в природних екосистемах. І досить часто займання виникає через необачні дії. 

2 липня надзвичайники підрозділу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснили близько 50 виїздів для ліквідації займань на відкритих територіях. 

Було зафіксовано та ліквідовано 2 пожежі на сільгоспугіддях, 41 займання сухої рослинності та 7 пожеж, де осередком було сміття. 

Вогнеборці попереджають: 

  • не розводити багаття у необладнанних для цього місцях;
  • не спалювати суху рослинність або сміття;
  • не кидати непогашені недопалки на суху траву;
  • не дозволяти дітям бавитися з вогнем.

Особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність. 

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Новости Днепра про У Дніпрі та області знову оголошено V рівень небезпеки: до 8 липняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області знову оголошено V рівень небезпеки: до 8 липняРусский

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