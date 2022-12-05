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  • На Дніпропетровщині знеструмлено насосні станції одного з водоканалів: де немає води

На Дніпропетровщині знеструмлено насосні станції одного з водоканалів: де немає води

Сьогодні 17:44
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Сьогодні російські війська знову завдали масованого ракетного удару по Україні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знеструмлено насосні станції одного з водоканалів: де немає води

На Дніпропетровщині все добре завдяки нашим силам ППО! Але, на жаль, є влучання по енергетичній інфраструктурі України. Тому можливі відключень світла і в регіоні.

Як зазначив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, наразі в області ситуація з роботою об‘єктів критичної інфраструктури контрольована. Знеструмлено насосні станції одного з п‘яти водоканалів, які підпорядковуються Дніпропетровській обласній раді. Немає води у Солонянській громаді. Відновлення роботи водоканалу планується найближчим часом.

Щодо лікарень – вони працюють у штатному режимі.

Якщо у вас вдома немає світла, води, тепла – йдіть до Пунктів незламності. Вони розгорнуті в кожному районі Дніпропетровщини, – відзначив Лукашук.

Адреси Пунктів незламності можна подивитися тут. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині знеструмлено насосні станції одного з водоканалів: де немає водиУкраїнська

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