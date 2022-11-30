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На Дніпропетровщині знайшли старовинну розписну скриню (ФОТО)

Сьогодні 13:24
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У Марганці знайшли старовинну розписну скриню.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли старовинну розписну скриню (ФОТО)

Про це повідомила очільниця Дніпровського управління з питань культурної спадщини Надія Лиштва.

Скриню знайшли у звичайній хаті на території поселення Городища у західній частині Марганця. Колись там жили козаки. А тепер виявляють багато цікавих артефактів.

Знайдений артефакт зараз вивчають спеціалісти.

Поки невідомо вік історичної знахідки та стиль розпису.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли старовинну розписну скриню (ФОТО)

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли старовинну розписну скриню (ФОТО)Українська

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