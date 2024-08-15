На Дніпропетровщині знайшли популяцію рідкісного червонокнижного сукуленту

Природа Дніпропетровщини не перестає дивувати.

Нещодавно на березі річки Базавлук на Криворіжжі виявили популяцію рідкісного сукуленту — Очиток Борисової. Його внесено до міжнародної Червоної книги.

Про знахідку повідомила дослідниця Світлана Кияк на своїй сторінці у Facebook та показала фото.

“Очиток Борисової (Sedum borissovae Balk.). Ендемічний вид Придніпровської височини, занесений до Світового Червоного списку. Басейн р. Базавлук, серпень, 2024”, – написала Світлана Кияк.

Очиток Борисової — вид рідкісних квіткових рослин з родини товстолистових. Це багаторічна трав’яна рослина 7–12 см заввишки. В Україні вид зрідка зростає на гранітно-гнейсових схилах у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

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