На Дніпропетровщині знайшли мертвим зниклого безвісти 61-річного чоловіка

Зниклого 61-річного чоловіка, якого шукали з 16 липня, знайшли мертвим.

16-го липня 61-річний Микола Ярина вийшов з дому на вулиці Майдан Героїв у Підгородньому та не повернувся. Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що його знайшли мертвим.

Про це повідомили на сторінці пошуково-рятувального загону “Мілена” у Facebook.

“24.07.2024р. Стоп пошук. Виявлено. Приносимо найщиріші співчуття рідним та близьким Миколи. Сил та терпіння”, – йдеться у повідомленні.

Обставини смерті встановить судово-медична експертиза.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину, яка пішла з дому 4 дні тому.

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