На Дніпропетровщині знайшли мертвим зниклого безвісти 61-річного чоловіка

16-го липня 61-річний Микола Ярина вийшов з дому на вулиці Майдан Героїв у Підгородньому та не повернувся. Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що його знайшли мертвим.
Про це повідомили на сторінці пошуково-рятувального загону “Мілена” у Facebook.
“24.07.2024р. Стоп пошук. Виявлено. Приносимо найщиріші співчуття рідним та близьким Миколи. Сил та терпіння”, – йдеться у повідомленні.
Обставини смерті встановить судово-медична експертиза.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину, яка пішла з дому 4 дні тому.
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