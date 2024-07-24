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  • На Дніпропетровщині знайшли мертвим зниклого безвісти 61-річного чоловіка

На Дніпропетровщині знайшли мертвим зниклого безвісти 61-річного чоловіка

Сьогодні 11:16
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Зниклого 61-річного чоловіка, якого шукали з 16 липня, знайшли мертвим.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли мертвим зниклого безвісти 61-річного чоловіка

16-го липня 61-річний Микола Ярина вийшов з дому на вулиці Майдан Героїв у Підгородньому та не повернувся. Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що його знайшли мертвим.

Про це повідомили на сторінці пошуково-рятувального загону “Мілена” у Facebook.

“24.07.2024р. Стоп пошук. Виявлено. Приносимо найщиріші співчуття рідним та близьким Миколи. Сил та терпіння”, – йдеться у повідомленні.

Обставини смерті встановить судово-медична експертиза.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину, яка пішла з дому 4 дні тому.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли мертвим зниклого безвісти 61-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли мертвим зниклого безвісти 61-річного чоловікаРусский

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