На Дніпропетровщині зловмисник 2 тижні витрачав гроші з картки знайомої

У Верхньодніпровську правоохоронці повідомили про підозру 55-річному чоловіку.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Підозрюваний викрав картку у знайомої коли вони разом сиділи у кафе.

В ході зустрічі жінка вийшла на вулицю аби зателефонувати й залишила свою сумку в приміщенні. В цей час зловмисник скористався слушним моментом та поцупив з сумки потерпілої банківську картку з безконтактною технологією проведення платежів. Після чого викрав з неї гроші, – йдеться у дописі пресслужби поліції.

Чоловіку повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 4 ст. 185 ККУ.

Правоохоронці нагадають про необхідність бути уважними під час користання банківськими картками. Звертайте увагу на повідомлення про транзакції, та заблокуйте картку у разі необхідности чи підозрілої активності.

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