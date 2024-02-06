На Дніпропетровщині зіткнулися “ЗАЗ” та Daewoo: поліція шукає свідків ДТП

1 лютого близько 16:00 на вулиці Козінца у селі Спаське Новомосковського району сталася аварія: там зіткнулися “ЗАЗ” та Daewoo.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Відомо, що водій автомобіля Daewoo LANOS під час руху по вулиці Козінца в напрямку Підгороднього виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «ЗАЗ 110307», який рухався в зустрічному напрямку.
На жаль, водій «ЗАЗ» отримав тілесні ушкодження.
За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Зараз правоохоронці шукають свідків аварії. Тому якщо вам щось відомо чи ви щось бачили, зверніться, будь ласка, за телефоном: (067) 565 46 58.
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