На Дніпропетровщині зіткнулися “ЗАЗ” та Daewoo: поліція шукає свідків ДТП

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1 лютого близько 16:00 на вулиці Козінца у селі Спаське Новомосковського району сталася аварія: там зіткнулися “ЗАЗ” та Daewoo.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Відомо, що водій автомобіля Daewoo LANOS під час руху по вулиці Козінца в напрямку Підгороднього виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «ЗАЗ 110307», який рухався в зустрічному напрямку.

На жаль, водій «ЗАЗ» отримав тілесні ушкодження.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці шукають свідків аварії. Тому якщо вам щось відомо чи ви щось бачили, зверніться, будь ласка, за телефоном: (067) 565 46 58.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на складі з будівельними матеріалами спалахнула масштабна пожежа (ВІДЕО).

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