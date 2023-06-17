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  • На Дніпропетровщині живодер убив контуженого песика, якого врятували з-під обстрілів

На Дніпропетровщині живодер убив контуженого песика, якого врятували з-під обстрілів

Сьогодні 15:50
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Жахливий інцидент стався в Апостоловому.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині живодер убив контуженого песика, якого врятували з-під обстрілів

Як повідомляють Telegram-канали, парамедики привезли до цього міста песика, якого врятували з-під обстрілів. Місцева волонтерка прийняла собачку.

Коли жінки не було вдома, а її помічник будував вольєр для чотирилапого, тваринка залізла у двір сусіда. Чоловіку це не сподобалося і він вбив песика.

Песик контужений і перестрибнув через паркан на сусіднє подвір’я. Де його до смерті забив сусід, – розповіла жінка.

Та зазначила, що чоловік ще раніше “погрожував, що він буде вбивати тварин, бо вони йому не подобаються”.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині живодер убив контуженого песика, якого врятували з-під обстрілів

Волонтерка написала заяву до поліції.

Сподіваємося, що живодера притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі кішку замурували в підвалі. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині живодер убив контуженого песика, якого врятували з-під обстрілівУкраїнська

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