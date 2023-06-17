На Дніпропетровщині живодер убив контуженого песика, якого врятували з-під обстрілів

Як повідомляють Telegram-канали, парамедики привезли до цього міста песика, якого врятували з-під обстрілів. Місцева волонтерка прийняла собачку.
Коли жінки не було вдома, а її помічник будував вольєр для чотирилапого, тваринка залізла у двір сусіда. Чоловіку це не сподобалося і він вбив песика.
Песик контужений і перестрибнув через паркан на сусіднє подвір’я. Де його до смерті забив сусід, – розповіла жінка.
Та зазначила, що чоловік ще раніше “погрожував, що він буде вбивати тварин, бо вони йому не подобаються”.
Волонтерка написала заяву до поліції.
Сподіваємося, що живодера притягнуть до відповідальності.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі кішку замурували в підвалі.
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