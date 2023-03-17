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На Дніпропетровщині жінка зламала ногу своїй 77-річній мамі

Сьогодні 11:59
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У Нікополі жінка побила свою матір.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка зламала ногу своїй 77-річній мамі

Про цей випадок розповіла медик Валентина Марченко.

Так, днями медики швидкої в Нікополі надавали допомогу літній жінці, яка отримала важкі травми. Як виявилося, 50-річна донька побила свою 77-річну маму. У старенької діагностували закритий перелом обох кісток лівої гомілки. Крім цього, у пенсіонерки були множинні садна обличчя.

Жінку госпіталізували до лікарні. 

За словами Валентини, це не перший випадок домашнього насильства за цей тиждень. Раніше працівники швидкої допомагали 73-річній жінці з Нікополя, яку побив 44-річний син. У пенсіонерки діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травматичне ушкодження плеча, передпліччя та множинні забої тулуба. 

Працівники «екстренки» звертаються до всіх: «Шануйте своїх рідних, вирішуйте конфлікти мирним шляхом, ні в якому разі не причиняйте їм ніяких ран, ні душевних, ні тілесних. В наш час і так дуже багато болю і сліз», – написала медик. 

На фото фельдшери, які допомагали стареньким.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка зламала ногу своїй 77-річній мамі

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка зламала ногу своїй 77-річній мамі

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка зламала ногу своїй 77-річній маміУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка зламала ногу своїй 77-річній маміРусский

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