На Дніпропетровщині жінка з ножем напала на свого коханого

У Криворізькому районі під час сварки жінка напала на свого 32-річного співмешканця з ножем та поранила його.

Інцидент стався на вулиці Садовій у селі Українка. Чоловік та жінка, які проживали разом почали сваритися на побутовому ґрунті. У ході конфлікту 33-річна жінка схопила ніж та вдарила у шию свого коханого, завдавши чоловіку серйозні пораненя.

Правоохоронці, які прибули на місце злочину, вилучили ніж та затримали жінку.

Джерело: “Дніпро Оперативний”

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