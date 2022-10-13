На Дніпропетровщині жінка з ножем напала на свого коханого

Інцидент стався на вулиці Садовій у селі Українка. Чоловік та жінка, які проживали разом почали сваритися на побутовому ґрунті. У ході конфлікту 33-річна жінка схопила ніж та вдарила у шию свого коханого, завдавши чоловіку серйозні пораненя.
Правоохоронці, які прибули на місце злочину, вилучили ніж та затримали жінку.
Джерело: “Дніпро Оперативний”
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