Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині жінка з ножем напала на свого коханого

Сьогодні 09:00
просмотров

У Криворізькому районі під час сварки жінка напала на свого 32-річного співмешканця з ножем та поранила його. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка з ножем напала на свого коханого

Інцидент стався на вулиці Садовій у селі Українка. Чоловік та жінка, які проживали разом почали сваритися на побутовому ґрунті. У ході конфлікту 33-річна жінка схопила ніж та вдарила у шию свого коханого, завдавши чоловіку серйозні пораненя.

Правоохоронці, які прибули на місце злочину, вилучили ніж та затримали жінку.

                                                                                                                         Джерело: “Дніпро Оперативний” 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка з ножем напала на свого коханогоУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка з ножем напала на свого коханогоРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    «Терміново» та «інфа сотка»: як відрізнити справжню новину від фейку
    Новини Дніпра
    10.10.2022 15:24
    «Терміново» та «інфа сотка»: як відрізнити справжню новину від фейку

    Відразу після сьогоднішнього ракетного обстрілу по Дніпру в мережі почали…

    Майже 70 смертоносних снарядів,- Валентин Резніченко про ситуацію в області
    Новини Дніпра
    09.10.2022 08:34
    Майже 70 смертоносних снарядів,- Валентин Резніченко про ситуацію в області

    Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко традиційно повідомив про ситуацію в області…

    Вдарив молотком по голові: в Дніпрі чоловік напав на беззахисну жінку
    Новини Дніпра
    07.10.2022 06:45
    Вдарив молотком по голові: в Дніпрі чоловік напав на беззахисну жінку

    У середу ввечері, 5 жовтня, близько 20:00, поліцейські Дніпра отримали…

    Дрон-камікадзе, «Ураган», «Град» та важка артилерія,- Резніченко про ситуацію в області
    Новини Дніпра
    02.10.2022 08:32
    Дрон-камікадзе, «Ураган», «Град» та важка артилерія,- Резніченко про ситуацію в області

    Ворог знову всю ніч атакував Дніпропетровщину.

    Наверх