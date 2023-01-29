На Дніпропетровщині жінка в одязі з символікою СРСР роздавала в парку комуністичні агітки

У Кам'янському затримали жінку, яка просувала ідею відродження СРСР.

Про це повідомили в Кам’янському районному управлінні поліції.

Так, 13 січня до поліціянтів зателефонували місцеві мешканці, які повідомили, що бачили жінку, яка роздавала листівки з символікою комуністичного режиму.

На місце виїхали поліціянти, які дійсно побачили жінку в одязі з символікою СРСР, яка роздавала людям агітки. Вона таким чином закликала до відродження радянського союзу. Інспектори забрали агітаторку до відділку.

27 січня 45-річній мешканці Кам’янського оголосили про підозру в поширенні комуністичної чи нацистської символіки.

Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі на термін до 5 років. Подальшу долю жінки вирішить суд.

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