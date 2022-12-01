На Дніпропетровщині жінка продавала невидимих собачок елітних порід

У Кам'янському жінка продавала фейкових маленьких собачок.

Як розповіли в обласній поліції, у Кам’янському жінка продавала через інтернет собачок малих порід.

Протягом трьох місяців мешканка Кам’янського розміщувала оголошення про продаж цуценят елітних порід. На повідомлення відгукувалися потенційні покупці, які хотіли придбати маленьких собачок. Жінка постійно листувалася з людьми, висилала фото щенятита обіцяла самостійно привезти тварин.

Щоправда просила передоплату, а після того як їй надсилали аванс – зникала. Вона видаляла оголошення, змінювала номер телефон та особисті дані. Таким чином вона ошукувала громадян протягом трьох місяців.

Одного разу жінка прокололася і потрапила до правоохоронців. 30 листопада їй оголосили про підозру в шахрайстві. Відомо, що 33-річна мешканка Кам’янського вже мала судимість. Наразі вирішується питання про її арешт.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: