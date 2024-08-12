На Дніпропетровщині жінка посеред вулиці накинулася на 15-річного підлітка та покусала його

У Нікополі на Дніпропетровщині жінка покусала підлітка.

Цими вихідними до Нікопольської станції екстреної медичної допомоги надійшов виклик про укус у 15-річного хлопця. Про це повідомила співробітниця швидкої допомоги Валентина Марченко.

Медики, які приїхали на місце події, побачили юнака з двома укушеними ранами: одна на шиї, інша на плечі. Рани були з помітними слідами від зубів, підшкірними гематомами та невеликими кривавими ранками. Поруч з постраждалим була мати хлопця, яка перебувала в збудженому стані, та наряд поліції.

Зі слів постраждалого, він гуляв із друзями на вулиці, коли до них підійшла нетвереза жінка і почала сваритися. Хлопець відповів їй, після чого жінка несподівано напала на нього, вкусивши спочатку за шию, а потім за плече. Потім вона втекла, а юнак побіг додому. Мама хлопця, побачивши поранення сина, викликала швидку та поліцію.

Фельдшер ретельно промила рани, провела їх первинну хірургічну обробку, обробила дезінфекційним розчином та наклала асептичні пов’язки. Хлопець відмовився від госпіталізації, але пообіцяв звернутися до сімейного лікаря.

Бригада екстреної медичної допомоги виконала свою роботу на відмінно, а далі справою займатиметься поліція.

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