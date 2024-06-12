На Дніпропетровщині жінка під час сварки зарізала власного чоловіка

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.
Близько 17:00 7 червня на спецлінію “102” надійшло повідомлення від медиків “швидкої” про те, що в одній з квартир Нікополя знаходиться чоловік без ознак життя. Також вони зазначили, що чоловік має ножові поранення.
Після того, як правоохоронці прибули на місце події, з’ясувалося, що між 41-річним чоловіком та дружиною виник конфлікт, в ході якого жінка взяла кухонний ніж. Вона нанесла йому чисельних ножових поранень не сумісних з життям, чоловік помер на місці.
Поліцянти вилучили знаряддя зброї.
10 червня слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.115 (вбивство)КК України, – написали у публікації.
Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.
Нагадаємо, ми писали, що у Дніпрі попрощаються з 24-річною дівчиною, яку тиждень тому збили на ж/м Перемога.
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