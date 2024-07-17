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На Дніпропетровщині жінка перейшла за посиланням в Інтернеті та втратила 10 тисяч гривень

Вчора 08:59
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Шахраї списали 10 тисяч гривень з картки мешканки Зеленодольська.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка перейшла за посиланням в Інтернеті та втратила 10 тисяч гривень

У Telegram-каналі Зеленодольської міської територіальної громади розповіли про деякі кримінальні справи, які були порушені з 8 липня до 14 липня 2024 року.  

Одна з таких – шахрайство. За попередньою інформацією, жителька Зеленодольська повідомила на спецлінію “102” про те, що втратила гроші. 

Відомо, що жінка задля отримання додаткового заробітку перейшла за посиланням в соціальній мережі та надала стороннім особам відомості про свою картку та пін-код до неї. 

Внаслідок цього з її рахунку були списані кошти у розмірі понад 10 тисяч гривень. За вказаним фактом проводять розслідування.

 Окрім жінки від шахраїв постраждав інший місцевий житель, замовивши товар в Інтернеті на суму понад 34 тисячі гривень. Чоловік здійснив повну оплату товару, який “замовив” у соціальній мережі. 

Через деякий час виникла необхідність зв’язатися з продавцем та визначитися з датою відправлення товару, проте, мобільний телефон продавця був відключений, – йдеться у дописі. 

У Кіберполіції закликають:

  • не переходити за невідомими посиланнями;
  • не вводити дані своїх рахунків на платформах, в яких не впевнені;
  • не передавати стороннім особам коди, що надходять в СМС-повідомленнях, банківських застосунках чи через телефонні дзвінки.
  • Не довіряти дзвінкам з невідомих номерів та повідомленням, які надходять в месенджерах, навіть якщо вони надіслані від контактів, зовні схожих на справжні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині шахраї пообіцяли військовозобов’язаному опікунство над чужими дітьми.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка перейшла за посиланням в Інтернеті та втратила 10 тисяч гривеньУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка перейшла за посиланням в Інтернеті та втратила 10 тисяч гривеньРусский

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