На Дніпропетровщині жінка перейшла за посиланням в Інтернеті та втратила 10 тисяч гривень

У Telegram-каналі Зеленодольської міської територіальної громади розповіли про деякі кримінальні справи, які були порушені з 8 липня до 14 липня 2024 року.
Одна з таких – шахрайство. За попередньою інформацією, жителька Зеленодольська повідомила на спецлінію “102” про те, що втратила гроші.
Відомо, що жінка задля отримання додаткового заробітку перейшла за посиланням в соціальній мережі та надала стороннім особам відомості про свою картку та пін-код до неї.
Внаслідок цього з її рахунку були списані кошти у розмірі понад 10 тисяч гривень. За вказаним фактом проводять розслідування.
Окрім жінки від шахраїв постраждав інший місцевий житель, замовивши товар в Інтернеті на суму понад 34 тисячі гривень. Чоловік здійснив повну оплату товару, який “замовив” у соціальній мережі.
Через деякий час виникла необхідність зв’язатися з продавцем та визначитися з датою відправлення товару, проте, мобільний телефон продавця був відключений, – йдеться у дописі.
У Кіберполіції закликають:
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині шахраї пообіцяли військовозобов’язаному опікунство над чужими дітьми.
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