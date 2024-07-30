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На Дніпропетровщині жінка наловила руками раків на 800 тисяч гривень

Сьогодні 10:07
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На річці Інгулець жінка власноруч наловила 4 кілограми раків.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка наловила руками раків на 800 тисяч гривень

29 липня 2024 року поблизу села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області рибпатрульні викрили правопорушницю.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровського рибоохоронного патрулю.

Громадянка здійснювала вилов раків ручним збиранням за допомогою маски та ластів для плавання, – зазначається у дописі.

Таким чином жінка руками наловила 241 екземпляр раків, чим перевищила добову норму улову. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 4 кілограми. 

Збитки, завдані рибним запасам, становили 803 012 гривень.

На громадянку склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 КУпАП. 

Маску та ласти вилучили, улов передали суб’єкту господарювання, з яким укладено договоір про відповідальне зберігання продукції.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка наловила руками раків на 800 тисяч гривень

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі спіймали браконьєра, який наловив риби більше, ніж на 200 тисяч грн.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка наловила руками раків на 800 тисяч гривеньУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка наловила руками раків на 800 тисяч гривеньРусский

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