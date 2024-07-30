На Дніпропетровщині жінка наловила руками раків на 800 тисяч гривень

29 липня 2024 року поблизу села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області рибпатрульні викрили правопорушницю.
Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровського рибоохоронного патрулю.
Громадянка здійснювала вилов раків ручним збиранням за допомогою маски та ластів для плавання, – зазначається у дописі.
Таким чином жінка руками наловила 241 екземпляр раків, чим перевищила добову норму улову. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 4 кілограми.
Збитки, завдані рибним запасам, становили 803 012 гривень.
На громадянку склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 КУпАП.
Маску та ласти вилучили, улов передали суб’єкту господарювання, з яким укладено договоір про відповідальне зберігання продукції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі спіймали браконьєра, який наловив риби більше, ніж на 200 тисяч грн.
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