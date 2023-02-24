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  • На Дніпропетровщині жінка ледь не загинула через увімкнену на ніч електропічку

На Дніпропетровщині жінка ледь не загинула через увімкнену на ніч електропічку

Сьогодні 14:28
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У Покрові жінка ледь не загинула через електропіч.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка ледь не загинула через увімкнену на ніч електропічку

фото ілюстративне

Про це розповів завідувач підстанції ЕМД в Покрові Олег Макіда. 

Близько першої ночі 24 лютого, до обласної станції ЕМД надійшов виклик про пожежу в місті Покрові. Приїхавши на місце інциденту, медики з’ясували, що горить квартира в п’ятиповерховому будинку. У палаючій кімнаті перебувало двоє людей. Рятувальники встигли їх вивести на вулицю. 

59-річна власниця квартири потребувала медичної допомоги. Жінка скаржилася на біль в ділянках лобу, шиї та рук. Під час огляду фельдшери встановили, що пацієнтка отримала термічні опіки шкіри та дихальних шляхів. Вони надали їй необхідну допомогу та відправили в місцеву лікарню. 

Відомо, що пожежа почалася через електричну піч, яку жінка залишила ввімкненою на ніч.

Бажаємо постраждалій скорішого одужання, а бригаді дякуємо за оперативність та професіоналізм, – написав лікар.

На фото фельдшери, які приїхали на виклик.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка ледь не загинула через увімкнену на ніч електропічку

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка ледь не загинула через увімкнену на ніч електропічкуУкраїнська

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