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На Дніпропетровщині жінка 33 роки жила зі старим радянським паспортом

Сьогодні 12:51
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Через 33 роки жителька Херсонщини змінила свій старий радянський паспорт на ID-картку

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка 33 роки жила зі старим радянським паспортом

У Кривому Розі до відділу ГУ ДМС у Дніпропетровській області звернулась жінка, яка весь цей час, попри те, що Україна вже 33 роки незалежна держава, жила з радянським паспортом, виданим їй у 1991 році.

Наталія родом з Херсонської області, але нині живе у Кривому Розі. Жінка вирішила змінити старий паспорт на новий біометричний документ. Відсутність нового паспорта заважала їй отримувати соціальні виплати та допомогу, офіційно працевлаштуватись та користуватись банківськими послугами.

Міграційники Дніпропетровщини зазначають, що це не вперше, коли до них звертаються, аби замінити старий радянський паспорт на біометричний. 

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