На Дніпропетровщині землі заказника незаконно орендували під виглядом сільськогосподарських

Державі повернули ландшафтний заказник "Тернівський".

Мова йде про ландшафтний заказник “Тернівський”, що розташований у Павлоградському районі.

Землі ландшафтного заказника “Тернівський” вартістю майже 2 млрд грн передали у приватну власність з порушеннями.

Прокурори встановили, що товариство на підставі підроблених документів здійснило реєстрацію права оренди земельної ділянки природно-заповідного фонду площею 123 га для сільськогосподарського виробництва.

Передача землі була незаконною, адже перепрофілювання природоохоронних земель суперечить Закону України “Про природно-заповідний фонд” та інші нормативні акти.

З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду з позовом, який повністю задоволено.

Наразі судове рішення виконано, землі ландшафтного заказника “Тернівський” повернуто у власність держави.

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