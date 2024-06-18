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  • На Дніпропетровщині землі заказника незаконно орендували під виглядом сільськогосподарських

На Дніпропетровщині землі заказника незаконно орендували під виглядом сільськогосподарських

Сьогодні 16:55
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Державі повернули ландшафтний заказник "Тернівський".

Новости Днепра про На Дніпропетровщині землі заказника незаконно орендували під виглядом сільськогосподарських

Мова йде про ландшафтний заказник “Тернівський”, що розташований у Павлоградському районі. 

Землі ландшафтного заказника “Тернівський” вартістю майже 2 млрд грн передали у приватну власність з порушеннями. 

Прокурори встановили, що товариство на підставі підроблених документів здійснило реєстрацію права оренди земельної ділянки природно-заповідного фонду площею 123 га для сільськогосподарського виробництва.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині землі заказника незаконно орендували під виглядом сільськогосподарських

Передача землі була незаконною, адже перепрофілювання  природоохоронних земель суперечить Закону України “Про природно-заповідний фонд” та інші нормативні акти.

З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду з позовом, який повністю задоволено.

Наразі судове рішення виконано, землі ландшафтного заказника “Тернівський” повернуто у власність держави.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині землі заказника незаконно орендували під виглядом сільськогосподарських

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині землі заказника незаконно орендували під виглядом сільськогосподарськихУкраїнська

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