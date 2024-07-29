На Дніпропетровщині землі, віддані під пасовище, без дозволу використовували для вилову риби

На Дніпропетровщині 20 га землі використовували не за призначенням.

Мова йде про землі розташовані на території Миколаївської об’єднаної територіальної громади.

Прокурори встановили, що тергромада передала в оренду громадській організації земельну ділянку площею 20 га для використання як пасовищ. Однак, усупереч умовам договору, орендар на вказаній ділянці організував діяльність з вилову риби.

З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду з позовом, який повністю задоволено.

Першотравенською окружною прокуратурою забезпечено реальне виконання судового рішення про розірвання договору оренди та повернення територіальній громаді земельної ділянки вартістю понад 230 млн гривень.

Наразі судове рішення виконано, земельну ділянку повернуто у власність Миколаївської об’єднаної територіальної громади.

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