Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині землі, віддані під пасовище, без дозволу використовували для вилову риби

На Дніпропетровщині землі, віддані під пасовище, без дозволу використовували для вилову риби

Сьогодні 17:56
просмотров

На Дніпропетровщині 20 га землі використовували не за призначенням.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині землі, віддані під пасовище, без дозволу використовували для вилову риби

Мова йде про землі розташовані на території Миколаївської об’єднаної територіальної громади. 

Прокурори встановили, що тергромада передала в оренду громадській організації земельну ділянку площею 20 га для використання як пасовищ. Однак, усупереч умовам договору, орендар на вказаній ділянці організував діяльність з вилову риби.

З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду з позовом, який повністю задоволено. 

Першотравенською окружною прокуратурою забезпечено реальне виконання судового рішення про розірвання договору оренди та повернення територіальній громаді земельної ділянки вартістю понад 230 млн гривень.

Наразі судове рішення виконано, земельну ділянку повернуто у власність Миколаївської об’єднаної територіальної громади.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині землі, віддані під пасовище, без дозволу використовували для вилову рибиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі вперше за кілька місяців нікому всю добу не вимикатимуть світло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:37
    У Дніпрі вперше за кілька місяців нікому всю добу не вимикатимуть світло

    Хороші новини від Укренерго.

    Гусак в капцях щовечора гуляє по Дніпру: 75-річна господарка розповіла про домашнього улюбленця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:26
    Гусак в капцях щовечора гуляє по Дніпру: 75-річна господарка розповіла про домашнього улюбленця

    Місцева жителька щовечора вигулює незвичайного для містян Дніпра домашнього улюбленця…

    У Дніпрі піклуються про червонокнижне совеня, яке постраждало від обстрілу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:35
    У Дніпрі піклуються про червонокнижне совеня, яке постраждало від обстрілу

    У Дніпрі доглядають за двомісячним совеням, яке постраждало від обстрілу…

    Куди звератись мешканцям Дніпра, якщо потрібна екстрена вакцинація
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:21
    Куди звератись мешканцям Дніпра, якщо потрібна екстрена вакцинація

    Вакцинацію дітей та дорослих проводять згідно з національним календарем щеплень.…

    Наверх