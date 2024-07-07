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На Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник

Сьогодні 19:45
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Бйці ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворожий безпілотник збили на Дніпропетровщині. Дякую бійцям з ПвК “Схід” за захист 24/7, – йдеться у дописі голови ОВА.

Також Сергій Лисак у дописі повідомив про обстріли Нікопольщини.

Дронами-камікадзе та важкою артилерією росіяни били по Нікопольщині. Загалом Нікопольщину обстрілювали десять разів.

Обійшлося без постраждалих, але руйнувань зазнало житло людей. У райцентрі понівечені вікна та балкони у двох п’ятиповерхівках. Пошкоджені й 6 приватних осель.

У Покровську та у громаді внаслідок атак сталося 2 займання. Рятувальники приборкали вогонь.

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