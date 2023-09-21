На Дніпропетровщині зазняли рідкісну червонокнижну змію

На Дніпропетровщині помітили рідкісну змію.

Мова йде про полоза сарматського, який занесений до Червоної книги України та вважається вразливим видом. Знайшла рідкісну змію біолог Світлана Кияк.

Полоз сарматський, Палласів Elaphe sauromates (Pallas, 1814) Червона книга України. Природоохоронний статус: Вразливий. Добре лазить по деревах і кущах. Живиться мишоподібними гризунами, ящірками, птахами та яйцями. Неотруйний. Дніпропетровська область, вересень, 2023 – зазначила науковиця.

Це одна із найкрупніших змій, які можна зустріти на Дніпропетровщині. Помітити його можна на березі Дніпровського водосховища, вздовж річок Кам’янка, Базавлук, Інгулець.

Активність сармата припадає на другу половину березня квітня та з кінця вересня і до першої половини листопада. Лігвом для них служать нори гризунів, щілини між камінням, дупла дерев, шпаківні.

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