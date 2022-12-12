На Дніпропетровщині затримали жінку, яка перевозила пігулки для виготовлення наркотиків

55-річна жінка на «Peugeot 207» везла з-за кордону у Дніпропетровську область велику партію таблеток для виготовлення наркотиків.

Зловмисницю вдалося зупинити та затримати на одному з блокпостів сьогодні, 12 грудня.

Про це повідомили у прес службі поліції Дніпропетровської області.

При огляді машини у лівій задній двері знайшли 16 великих пакетів з ефедриновмісними пігулками вагою близько 20 кг. Вартість виявленого на чорному ринку становить близько 2-х млн гривень.

Жінку затримали та доставили у відділок, машину вилучили. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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