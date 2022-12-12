На Дніпропетровщині затримали жінку, яка перевозила пігулки для виготовлення наркотиків

Зловмисницю вдалося зупинити та затримати на одному з блокпостів сьогодні, 12 грудня.
Про це повідомили у прес службі поліції Дніпропетровської області.
При огляді машини у лівій задній двері знайшли 16 великих пакетів з ефедриновмісними пігулками вагою близько 20 кг. Вартість виявленого на чорному ринку становить близько 2-х млн гривень.
Жінку затримали та доставили у відділок, машину вилучили. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
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