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На Дніпропетровщині затримали жінку, яка перевозила пігулки для виготовлення наркотиків

Сьогодні 21:15
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55-річна жінка на «Peugeot 207» везла з-за кордону у Дніпропетровську область велику партію таблеток для виготовлення наркотиків. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали жінку, яка перевозила пігулки для виготовлення наркотиків

Зловмисницю вдалося зупинити та затримати на одному з блокпостів сьогодні, 12 грудня. 

Про це повідомили у прес службі поліції Дніпропетровської області.

При огляді машини у лівій задній двері знайшли 16 великих пакетів з ефедриновмісними пігулками вагою близько 20 кг. Вартість виявленого на чорному ринку становить близько 2-х млн гривень.

Жінку затримали та доставили у відділок, машину вилучили. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали жінку, яка перевозила пігулки для виготовлення наркотиківУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали жінку, яка перевозила пігулки для виготовлення наркотиківРусский

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