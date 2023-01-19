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На Дніпропетровщині затримали серійного крадія кабелю

Сьогодні 08:00
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Про це повідомляють у відділі комунікацій поліції Дніпропетровської області, посилаючись на матеріали Кам'янського РУП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали серійного крадія кабелю

Підозрюваний викрав з комунікаційних люків у м. П’ятихатки кабельно-провідникову продукцію на суму майже 120 тисяч гривень. 

Так, поліцейські з’ясували, що до крадіжок причетний 46-річний раніше судимий місцевий житель. На даний час чоловік обгрунтовано підозрюється у скоєнні чотирьох фактів крадіжок кабельно-провідникової продукціїї ПАТ «Укртелеком».

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали серійного крадія кабелю

«Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що протягом грудня 2022 року чоловік декілька раз вночі проникав до комунікаційних люків та вирізав кабелі. Загалом фігурант викрав майже 4 тисячі метрів кабелю, чим спричинив підприємству збиток на сумму близько 120 тисяч гривень»,- йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали серійного крадія кабелю

За погодженням із Жовтоводською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали серійного крадія кабелю

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