На Дніпропетровщині затримали серійного крадія кабелю

Підозрюваний викрав з комунікаційних люків у м. П’ятихатки кабельно-провідникову продукцію на суму майже 120 тисяч гривень.
Так, поліцейські з’ясували, що до крадіжок причетний 46-річний раніше судимий місцевий житель. На даний час чоловік обгрунтовано підозрюється у скоєнні чотирьох фактів крадіжок кабельно-провідникової продукціїї ПАТ «Укртелеком».
«Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що протягом грудня 2022 року чоловік декілька раз вночі проникав до комунікаційних люків та вирізав кабелі. Загалом фігурант викрав майже 4 тисячі метрів кабелю, чим спричинив підприємству збиток на сумму близько 120 тисяч гривень»,- йдеться у повідомленні.
За погодженням із Жовтоводською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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