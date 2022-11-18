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На Дніпропетровщині затримали серійного «домушника»

Сьогодні 21:15
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У Марганці Дніпропетровської області затримали серійного злодія, чоловіка підозрюють у скоєнні чотирьох крадіжок.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали серійного «домушника»

35-річного чоловіка було затримано під час чергової крадіжки. Поліція встановила, що підозрюваний крав побутову техніку, інструменти та інші цінні речі з будинків Марганця. У будинки він проникав, віджимаючи металопластикові конструкції на вікнах.

Вкрадене затриманий потім продавав. Поліцейським вдалося вилучити та повернути господарям практично все.

Чоловіку оголосили про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення. Наразі затриманого перевіряють на причетність до інших злочинів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали серійного «домушника»

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали серійного «домушника»

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали серійного «домушника»Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали серійного «домушника»Русский

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