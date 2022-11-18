На Дніпропетровщині затримали серійного «домушника»

35-річного чоловіка було затримано під час чергової крадіжки. Поліція встановила, що підозрюваний крав побутову техніку, інструменти та інші цінні речі з будинків Марганця. У будинки він проникав, віджимаючи металопластикові конструкції на вікнах.
Вкрадене затриманий потім продавав. Поліцейським вдалося вилучити та повернути господарям практично все.
Чоловіку оголосили про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення. Наразі затриманого перевіряють на причетність до інших злочинів.
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