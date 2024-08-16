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На Дніпропетровщині затримали нелегала з Азербайджану

Сьогодні 15:28
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У Кривому Розі затримали нелегала з Азербайджану.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали нелегала з Азербайджану

Працівники Міграційної служби спільно з працівниками Національної поліції 15 серпня виявили та затримали на території Кривого Рогу громадянина Азербайджанської Республіки, який незаконно жив в Україні. 

Як повідомили у ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, згідно з чинним законодавством, за порушення правил перебування в Україні іноземця притягнули до адміністративної відповідальності, а також ухвалили рішення про його примусову депортацію.

Нині порушник українського міграційного законодавства знаходиться у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали нелегала з АзербайджануУкраїнська

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