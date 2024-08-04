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На Дніпропетровщині затримали квартирного крадія

Сьогодні 08:20
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У Павлоградському районі затримали квартирного крадія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали квартирного крадія

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Правопорушника затримали “на гарячому”, коли він виносив з квартири награбовані речі.

Зловмисник скористався відсутністю власників помешкання та шляхом підбору ключа проник до квартири потерпілого, звідки викрав цінне майно. Та крадію не вдалося далеко втекти: біля будинку його помітив господар помешкання та викликав поліцію, — йдеться у повідомленні.

Затриманим виявився 35-річний мешканець міста Павлоград, який раніше вже мав проблеми з законом.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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