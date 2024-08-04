На Дніпропетровщині затримали квартирного крадія

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Правопорушника затримали “на гарячому”, коли він виносив з квартири награбовані речі.
Зловмисник скористався відсутністю власників помешкання та шляхом підбору ключа проник до квартири потерпілого, звідки викрав цінне майно. Та крадію не вдалося далеко втекти: біля будинку його помітив господар помешкання та викликав поліцію, — йдеться у повідомленні.
Затриманим виявився 35-річний мешканець міста Павлоград, який раніше вже мав проблеми з законом.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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