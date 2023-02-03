На Дніпропетровщині затримали комуніста: що йому загрожує

За слова Нацполіції, 47-річний місцевий мешканець публікував в соцмережах заборонену комуністичну символіку.
Відомо, що чоловік живе в місті Новомосковськ. Він поширював комуністичні символи та пропагував тоталітаризм.
26 січня йому оголосили про підозру. Мешканцю Новомосковська загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його долю вирішить суд.
Нагадаємо, раніше прихильника комуністичного режиму затримали в Нікополі.
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