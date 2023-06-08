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На Дніпропетровщині затримали хакера, який зламав тисячі акаунтів українців

Сьогодні 16:14
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У Новомосковську затримали хакера.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали хакера, який зламав тисячі акаунтів українців

Як повідомили в Кіберполіції, мешканець Дніпропетровщини зламував облікові записи українців. 

Для цього він створив вірусну програму, яка давала йому доступ до акаунтів вебресурсів українських торговельних та рекламних компаній. 
 
Хакером виявився 25-річний мешканець Новомосковська. Під час обшуків у нього вдома, правоохоронці вилучили техніку, виявили шкідливе програмне забезпечення та скомпрометовану інформацію понад 5 тисяч облікових записів з-поміж громадян України.
 

Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинені під час дії воєнного стану).

Хакеру може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.   

Як вберегтися від хакерів 

У Кіберполіції нагадують, як вберегти свої дані від зловмисників:

– Використовувати складні паролі при користуванні вебресурсами;

– При можливості, завжди користуватись функцією двофакторної аутентифікації

– Не зберігати паролі в доступних іншим особам місцях

– Не завантажувати програмні засоби або файли із невідомих джерел

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