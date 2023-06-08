На Дніпропетровщині затримали хакера, який зламав тисячі акаунтів українців

Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинені під час дії воєнного стану).
Хакеру може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
У Кіберполіції нагадують, як вберегти свої дані від зловмисників:
– Використовувати складні паролі при користуванні вебресурсами;
– При можливості, завжди користуватись функцією двофакторної аутентифікації
– Не зберігати паролі в доступних іншим особам місцях
– Не завантажувати програмні засоби або файли із невідомих джерел
Читайте також:
Автор:
Підготуйтеся!
У середу, 7 червня, у Синельниковому стався жахливий випадок.
У сусідній Полтавській області вдруге за місяць стався землетрус.
Дотримуйтеся правил дорожнього руху!