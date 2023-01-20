На Дніпропетровщині затримали чоловіка з ножем та автоматними патронами

У Кривому Розі правоохоронці на вулиці Кременчуцькій затримали перехожого з пакетом набоїв.

Так, правоохоронцям повідомили, що підозрюваного чоловіка бачили у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. Заявник також повідомив, що бачив ніж у руках підозрюваного.

Патрульні вирушили на пошуки підозрюваного та знайшли схожого за описом чоловіка на вулиці Кременчуцькій. Ним виявився 46-річний мешканець Кривого Рогу. У нього спитали про наявність заборонених предметів. Чоловік розповів, що має патрони до автомата і ніж.

На місце події прибули слідчі. Вони вилучили ніж та 118 набоїв, а потім затримали чоловіка.

Джерело: “Дніпро Оперативний”

Читайте також:

Українська Русский

Автор: