На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який побив літню жінку сокирою

У Дніпропетровській області невідомий проник у будинок літньої жінки та побив її сокирою.

Про це повідомили у Головному управлінні поліції в Дніпропетровській області.

Подія сталася вранці 28 травня у місті Апостолове Криворізького району. За попередньою інформацію, чоловік проник у дім 65-річної мешканки, яка забула зачинити двері, напав на неї із сокирою та заволодів майном.

Під час розслідування правоохоронці встановили особу чоловіка – 49-річний містянин. Його затримали та вилучили знаряддя злочину.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та слідчим повідомлено йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, – повідомили у поліції.

Про стан потерпілої наразі не повідомляється.

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