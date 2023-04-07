За даними правоохоронців, у травні 2017 року під час сварки фігурант вдарив знайомого та забрав у нього дорогий мобільний телефон, після чого втік з місця події. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановили злодія та повідомили йому про підозру. Аби уникнути покарання, раніше судимий чоловік втік до тимчасово окупованого Криму, а звідти переїжджав з однієї держави до іншої.
Зловмисника оголосили у міжнародний розшук.
У квітні поліцейські встановили, що фігурант повернувся в Україну. Провівши ряд оперативних заходів, поліцейські затримали підозрюваного у Кам’янському районі та доставили до органу досудового розслідування.
6 квітня чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
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