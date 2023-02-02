На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який агітував за СРСР

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Зазначається, що 61-річний чоловік на власній сторінці у соціальній мережі розмістив фотографію із атрибутами державного прапора та герба колишнього СРСР та поширив публікацію серед підписників.
Відповідно до закону, публічне поширення такої символіки в Україні заборонено.
Правоохоронці провели санкціонований обшук в будинку пенсіонера. 1 лютого правопорушнику вручили повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму). Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
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