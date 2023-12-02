На Дніпропетровщині затримали 21-річного наркозбувача

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Незаконну діяльність 21-річного чоловіка припинила поліція Кам`янського РУП.
Правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні затриманого.
Під час слідчих дій вилучили 174 прозорі сліп-пакети та 167 полімерних ампул з кристалічною речовиною, – сказано у повідомленні.
Експертиза довела наявність у речовинах особливо небезпечних: PVP та метамфетаміну.
Затриманому вручили підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
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