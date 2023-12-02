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На Дніпропетровщині затримали 21-річного наркозбувача

Сьогодні 16:21
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Наркозбувач зберігав заборонені речовини прямо у себе вдома.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали 21-річного наркозбувача

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Незаконну діяльність 21-річного чоловіка припинила поліція Кам`янського РУП.

Правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні затриманого.

Під час слідчих дій вилучили 174 прозорі сліп-пакети та 167 полімерних ампул з кристалічною речовиною, – сказано у повідомленні.

Експертиза довела наявність у речовинах особливо небезпечних: PVP та метамфетаміну.

Затриманому вручили підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

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