На Дніпропетровщині засудили 16-річного хлопця, який вкрав у сусіда компенсацію за загиблого на війні сина

Як повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі, 16-річний підліток отримав доступ до банківського рахунку сусіда через телефон. Після чого з червня до липня переказував гроші на свій рахунок та рахунок брата.
Вкрадена сума склала майже 1,3 млн грн, які чоловік отримав від держави за загибель сина – військовослужбовця.
Викрадені кошти неповнолітній витратив на власний розсуд, зокрема майже 900 тис. грн на ставки в азартних іграх.
Ювенальні прокурори відстояли в суді апеляційної інстанції вирок неповнолітньому зловмиснику за фактом крадіжки (ч. 5 ст. 185 КК України). Його засудили до 7 років позбавлення волі.
Вирок вступив у законну силу.
Читайте також:
Автор:
Літери Z та V стали символами російського вторгнення в Україну.
Важлива інформація!
На календарі - квітень.
Будьте уважні на дорогах!