На Дніпропетровщині засудили 16-річного хлопця, який вкрав у сусіда компенсацію за загиблого на війні сина

Усього хлопець викрав майже 1,3 млн грн, з яких 900 тис. витратив на ставки в азартних іграх.

Як повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі, 16-річний підліток отримав доступ до банківського рахунку сусіда через телефон. Після чого з червня до липня переказував гроші на свій рахунок та рахунок брата.

Вкрадена сума склала майже 1,3 млн грн, які чоловік отримав від держави за загибель сина – військовослужбовця.

Викрадені кошти неповнолітній витратив на власний розсуд, зокрема майже 900 тис. грн на ставки в азартних іграх.

Ювенальні прокурори відстояли в суді апеляційної інстанції вирок неповнолітньому зловмиснику за фактом крадіжки (ч. 5 ст. 185 КК України). Його засудили до 7 років позбавлення волі.

Вирок вступив у законну силу.

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