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  • На Дніпропетровщині заступник голови селищної ради вимагав 7 тис. доларів у підприємця: як його покарали

На Дніпропетровщині заступник голови селищної ради вимагав 7 тис. доларів у підприємця: як його покарали

Сьогодні 18:45
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Під час суду чоловік не визнав свою вину.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині заступник голови селищної ради вимагав 7 тис. доларів у підприємця: як його покарали

Заступник голови однієї із селищних рад Широківського району (зараз це Криворізький район) вимагав від представника приватного підприємства 7 тисяч доларів. За ці гроші чиновник обіцяв “позитивне рішення” під час голосування селищних депутатів щодо виділення земельної ділянки під автозаправну станцію.

Але під час отримання хабаря у січні 2020 року чоловіка затримали правоохоронці.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Суд визнав винним заступника голови у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Його засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поки що вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині заступник голови селищної ради вимагав 7 тис. доларів у підприємця: як його покаралиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині заступник голови селищної ради вимагав 7 тис. доларів у підприємця: як його покаралиРусский

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