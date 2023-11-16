На Дніпропетровщині заступник голови селищної ради вимагав 7 тис. доларів у підприємця: як його покарали

Заступник голови однієї із селищних рад Широківського району (зараз це Криворізький район) вимагав від представника приватного підприємства 7 тисяч доларів. За ці гроші чиновник обіцяв “позитивне рішення” під час голосування селищних депутатів щодо виділення земельної ділянки під автозаправну станцію.
Але під час отримання хабаря у січні 2020 року чоловіка затримали правоохоронці.
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Суд визнав винним заступника голови у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Його засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Поки що вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.
Читайте також:
Автор:
15 листопада в одному із селищ Новомосковського району 49-річний чоловік…
11 листопада в Самарському районі міста виявили тіло 57-річного чоловіка,…
Постраждалого госпіталізували до лікарні!
На місце викликали правоохоронців.