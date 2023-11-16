На Дніпропетровщині заступник голови селищної ради вимагав 7 тис. доларів у підприємця: як його покарали

Під час суду чоловік не визнав свою вину.

Заступник голови однієї із селищних рад Широківського району (зараз це Криворізький район) вимагав від представника приватного підприємства 7 тисяч доларів. За ці гроші чиновник обіцяв “позитивне рішення” під час голосування селищних депутатів щодо виділення земельної ділянки під автозаправну станцію.

Але під час отримання хабаря у січні 2020 року чоловіка затримали правоохоронці.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Суд визнав винним заступника голови у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Його засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поки що вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.

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