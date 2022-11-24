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На Дніпропетровщині запустили чотири із п’яти обласних водоканалів

Сьогодні 20:35
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На Дніпропетровщині запустили майже всі водоканали.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині запустили чотири із п'яти обласних водоканалів

За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, чотири із п’яти водоканалів, які підпорядковуються обласній раді наразі працюють в повному обсязі.

Роботи тривають лише на одному з наших об‘єктів: електроенергія там вже є, нині система заповнюється водою, – зазначив Лукашук.

Станом на 20:00 зі світлом було 25% мешканців нашого регіону. Об‘єкти критичної інфраструктури в області – з електрикою. Виняток становлять Кривий Ріг та Нікополь.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Зазначимо, за словами Укренерго вже вдалося повернути 50% необхідних потужностей. Світло повернули об’єктам критичної інфраструктури. Запустили майже всі тепло, електро та гідростанції. Почали запуск атомних, вони вже набирають потужність.

У Дніпрі теж запустили насосні станції, скоро повинна бути вода.

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