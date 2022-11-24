На Дніпропетровщині запустили чотири із п’яти обласних водоканалів

За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, чотири із п’яти водоканалів, які підпорядковуються обласній раді наразі працюють в повному обсязі.
Роботи тривають лише на одному з наших об‘єктів: електроенергія там вже є, нині система заповнюється водою, – зазначив Лукашук.
Станом на 20:00 зі світлом було 25% мешканців нашого регіону. Об‘єкти критичної інфраструктури в області – з електрикою. Виняток становлять Кривий Ріг та Нікополь.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Зазначимо, за словами Укренерго вже вдалося повернути 50% необхідних потужностей. Світло повернули об’єктам критичної інфраструктури. Запустили майже всі тепло, електро та гідростанції. Почали запуск атомних, вони вже набирають потужність.
У Дніпрі теж запустили насосні станції, скоро повинна бути вода.
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