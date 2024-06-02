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На Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла

Сьогодні 10:53
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Сьогодні, 2 червня, у Дніпрі та області застосували екстрені відключення світла.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла

Це пов’язано із важкою ситуацією в енергосистемі після обстрілів окупантів.

Екстрені відключення: Київ, Київська область, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина. На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів рф триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення, — йдеться у дописі пресс-служби ДТЕК.

У компанії заявили, що енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію. 

Мешканців закликали економити споживання світла, щоб допомогти енергосистемі.

Вчора ми писали про те, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світлаУкраїнська

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