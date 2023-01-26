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На Дніпропетровщині закриють найстарішу металургійну аглофабрику

Сьогодні 14:35
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У Кривому Розі закриють найстарішу агломераційну фабрику металургійного виробництва місцевого підприємства.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині закриють найстарішу металургійну аглофабрику

Про це повідомили в пресслужбі криворізького “АрселорМітталу”.

Представники комбінату повідомили, що ця фабрика забезпечувала агломератом доменний цех №1 – по 8 тисяч тонн на добу.

Зупинять фабрику через війну та скорочення виробництва, а також задля виконання зобов’язання компанії знизити промислове навантаження в регіоні.

Очікується, що мешканцям Кривого Рогу стане легше дихати.

“Завдяки зупинці роботи цієї аглофабрики щорічні викиди забруднюючих речовин зменшаться на 29,4 тисячі тонн, що складає 13% від загальних викидів «АрселорМіттал Кривий Ріг» (при максимальному завантаженні виробничих потужностей)”, — сказано в повідомленні.

Замість чотирьох аглоцехів на комбінаті тепер будуть працювати тільки три.

Для довідки: аглофабрика – це агломераційні установки, які агломерують дрібну залізну руду з іншими тонкими матеріалами при високій температурі, щоб створити продукт, який можна використовувати в доменній печі. Кінцевий продукт, агломерат, являє собою невеликий, неправильний вузол заліза, змішаний з невеликою кількістю інших мінералів.

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