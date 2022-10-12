На Дніпропетровщині загорілася багатоповерхівка: є постраждалі

12-го жовтня, о 04:11,на вулиці Соборній міста Покров Нікопольського району, загорілася квартира на восьмому поверсі багатоповерхівки.

По прибуттю вогнеборців до місця події встановлено, що пожежа виникла всередині житлової кімнати квартири розташованої на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогонь охопив приміщення оселі та поширився на балкон. Існувала загроза перекидання вогню на балкон поверхом вище.

Рятувальниками за допомогою засобів індивідуального захисту органів дихання, виявлено та винесено з палаючого помешкання двох людей. Постраждалого, 1986 року народження передано працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу. Інший чоловік, 1978 року народження від госпіталізації відмовився.

Вогнем знищено меблі та внутрішнє оздоблення стін кімнати та пошкоджено балкон. Загальна площа пожежі склала 8 кв.м.

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