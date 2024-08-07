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  • На Дніпропетровщині зафіксували лялькування рідкісного метелика з Червоної книги (ФОТО)

На Дніпропетровщині зафіксували лялькування рідкісного метелика з Червоної книги (ФОТО)

Сьогодні 08:23
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На Дніпропетровщині знову зафіксували рідкісного метелика.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували лялькування рідкісного метелика з Червоної книги (ФОТО)

Фото з відкритих джерел

У Павлограді на Дніпропетровщині місцева жителька стала свідком лялькування подалірію. 

Оце таке чудо сьогодні побачили на баку з водою. Були коричневі вуса, але поки сходила за тел.,то вуса сховалися. Дніпроп.обл. – у Павлоград, – поділилася вона своєю незвичайною знахідкою у Facebook-спільноті “Комахи України“.
 
Та оприлюднила фото, на якому знайдене “диво” нагадує невелику гусінь:
Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували лялькування рідкісного метелика з Червоної книги (ФОТО)
 
Завдяки коментуючим публікацію з’ясувалося, що на фото зафіксований процес лялькування унікального метелика подалірію. А “вуса”, які помітила жінка, – осметрій (ріжки).
 
Подалірій готується до лялькування. Не відривайте його. А коли утвориться лялечка, то через кілька днів можете акуратно зрізати його від павутинок (особливо акуратно там, де прикріплений кінець черевця), і навесні вивести метелика. Звичайно, небажано, щоб він був під прямим сонцем. На період зими лялечку таки треба тримати в холоді і стежити, щоби не пересохла, але й не перезволожити. А навесні зробити їй зручне “гніздо” на паличці (я робив його з дроту), – написав користувач Facebook. 
 
На коментар одразу відреагувала авторка публікації та зазначила, що дотримається рекомендацій, а також закриє майбутню лялечку від прямих променів сонця. 
 
Нагадаємо, у червні на Дніпропетровщині помітили імаго подалірію (дорослу особину). У Червоній Книзі України йдеться про те, що його природоохоронний статус – вразливий. Його вид є єдиним у фауні України. Однак все-таки відомо, що у південих регіонах він є звичайним видом, на окремих ділянках кількість цих метеликів може досягти у пік льоту імаго (дорослих особин) до 80 особин на 1 га, але здебільшого не перевищує 1-5 особин на 1 га. Більш рідкісним метелик є на півночі України, зустрічається не кожного року та у деяких місцях можна побачити поодинокі мігруючі особи.
 
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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували лялькування рідкісного метелика з Червоної книги (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували лялькування рідкісного метелика з Червоної книги (ФОТО)Русский

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