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На Дніпропетровщині з’явився мурал на честь газовиків

Сьогодні 07:15
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У центрі Кривого Рогу з’явився новий мурал.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з’явився мурал на честь газовиків

Компанія Криворіжгаз прикрасила місто тематичним муралом на честь газовиків, які з початку війни пішли боронити нашу країну зі зброєю в руках, та тим, хто продовжив забезпечувати сталий розподіл газу криворізьким родинам і сьогодні боронить енергетичний фронт України.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з’явився мурал на честь газовиків

Про це повідомляє АТ “Криворіжгаз”. На сьогоднішній день 36 працівників компанії воюють за незалежність українського народу, відвойовують рідну землю та надихають своєю відвагою, мужністю і відданістю.

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