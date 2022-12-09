На Дніпропетровщині з’явився мурал на честь газовиків

У центрі Кривого Рогу з’явився новий мурал.

Компанія Криворіжгаз прикрасила місто тематичним муралом на честь газовиків, які з початку війни пішли боронити нашу країну зі зброєю в руках, та тим, хто продовжив забезпечувати сталий розподіл газу криворізьким родинам і сьогодні боронить енергетичний фронт України.

Про це повідомляє АТ “Криворіжгаз”. На сьогоднішній день 36 працівників компанії воюють за незалежність українського народу, відвойовують рідну землю та надихають своєю відвагою, мужністю і відданістю.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: