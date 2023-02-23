На Дніпропетровщині з’явилися перші підсніжники (ФОТО)

У парку Кривого Рогу помітили перші підсніжники.

Весна дійсно близько, адже на Дніпропетровщині почали з’являтися перші підсніжники.

У парку Федора Мершанцева в Кривому Розі розквітнули перші підсніжники. Фотографією поділилися на сторінці парку в Facebook.

Дивлячись на наш улюблений парк відпочинку, розумієш, він живий та звертається до нас мовою природи. Завітайте і матимете змогу пересвідчитися на власні очі. Ось вони, перші квіти – тендітні підсніжники, які пророчать нам весну. І саме навесні, як і природа, ми наново ніби народжуємося та очікуємо позитивних змін. Тих, що невпинно ведуть до нашої Перемоги, – написали співробітники парку.

На фото підсніжник південний, який занесений до Червоної книги України. Заборонено збирання, заготівля, продаж, знищення місць зростання цих рослин. Зазвичай це вид підсніжників можна зустріти в південній частині нашої країни.

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