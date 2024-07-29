На Дніпропетровщині з’явилося нове село, але є нюанс

На Нікопольщині селище Кам’янське віднесли до категорії сіл. Відповідне розпорядження опублікували на сайті Кабінету міністрів України. Причина таких змін – зменшення кількості населення.
Деталі розповіли в телеграм-каналі громади.
Відповідно до діючого законодавства змінено категорію населеного пункту нашої громади. Як усі ми знаємо, в Конституції України є перелік категорій населених пунктів: село, селище, місто, область, столиця. Ні про який селище міського типу та “посёлки” навіть мова не йде»,йдеться у повідомленні.
В Україні є чіткий розподіл населених пунктів за категоріями відповідно до чисельності населення, яке там проживає.
«Саме через зменшення чисельності населення, відповідно до Закону України “Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України”, який набув чинності 26 січня 2024 року та ухвалений Верховною Радою України торік у липні й підписаний Президентом України в жовтні, який регулює адміністративно-територіальний устрій країни – селище Кам’янське тепер змінено на село Кам’янське»,уточнили у повідомленні.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі водій втік з місця ДТП.
У Дніпрі горів будинок.
Хороші новини від Укренерго.
Місцева жителька щовечора вигулює незвичайного для містян Дніпра домашнього улюбленця…