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На Дніпропетровщині з’явилося нове село, але є нюанс

Сьогодні 20:45
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Одне із селищ Дніпропетровщини стало селом.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з'явилося нове село, але є нюанс

На Нікопольщині селище Кам’янське віднесли до категорії сіл. Відповідне розпорядження опублікували на сайті Кабінету міністрів України. Причина таких змін – зменшення кількості населення. 

Деталі розповіли в телеграм-каналі громади.

Відповідно до діючого законодавства змінено категорію населеного пункту нашої громади. Як усі ми знаємо, в Конституції України є перелік категорій населених пунктів: село, селище, місто, область, столиця. Ні про який селище міського типу та “посёлки” навіть мова не йде»,йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з'явилося нове село, але є нюанс

В Україні є чіткий розподіл населених пунктів за категоріями відповідно до чисельності населення, яке там проживає.

«Саме через зменшення чисельності населення, відповідно до Закону України “Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України”, який набув чинності 26 січня 2024 року та ухвалений Верховною Радою України торік у липні й підписаний Президентом України в жовтні, який регулює адміністративно-територіальний устрій країни – селище Кам’янське тепер змінено на село Кам’янське»,уточнили у повідомленні.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині з'явилося нове село, але є нюансУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині з'явилося нове село, але є нюансРусский

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