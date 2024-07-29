На Дніпропетровщині з’явилося нове село, але є нюанс

Одне із селищ Дніпропетровщини стало селом.

На Нікопольщині селище Кам’янське віднесли до категорії сіл. Відповідне розпорядження опублікували на сайті Кабінету міністрів України . Причина таких змін – зменшення кількості населення.

Деталі розповіли в телеграм-каналі громади.

Відповідно до діючого законодавства змінено категорію населеного пункту нашої громади. Як усі ми знаємо, в Конституції України є перелік категорій населених пунктів: село, селище, місто, область, столиця. Ні про який селище міського типу та “посёлки” навіть мова не йде», йдеться у повідомленні.

В Україні є чіткий розподіл населених пунктів за категоріями відповідно до чисельності населення, яке там проживає.