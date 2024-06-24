На Дніпропетровщині з вікна випала 5-річна дитина

У Кривому Розі на Володимира Великого ввечері з вікна другого поверху випав 5-річний хлопчик, пише “На Часі”. Інцидент трапився 23 червня.
Дитину забрали до лікарні та наразі життю малюка нічого не загрожує.
Нагадаємо, у Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка випала з вікна, через погано встановлену москітну сітку.
Варто зауважити, що з настанням тепла почастішали нещасні випадки, коли діти випадають з відкритих вікон.
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